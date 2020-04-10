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Suudi Arabistan ve Bahreyn'de koronavirüs kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 47, Bahreyn'de 6'ya yükseldi.

10.04.2020 20:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:30
Suudi Arabistan ve Bahreyn'de koronavirüs kaynaklı ölümler arttı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 47, Bahreyn 'de 6'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 6 can kaybının daha yaşandığı ve hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye çıktığı belirtildi.
Açıklamada, 856 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 3 bin 651'e ulaştığı kaydedildi.
Öte yandan, Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Medine'nin eş-Şuraybat, Beni Zafer, Kurban, el-Cuma ve Beni Hadra mahallelerinin yanı sıra el-İskan mahallesinin bir kısmında bugünden itibaren süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bahreyn
Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 6'ya yükseldiği ifade edildi.
Ülkede 36 Kovid-19 vakasının daha tespit edildiği açıklanırken, toplam vaka sayısının 917'ye ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Bahreyn, Güncel
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