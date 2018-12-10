Suudi Arabistan ve Bahreyn Kralı Geleneksel Suudi Dansına Katıldı

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:08



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:08

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Bahreyn Kralı Şeyh Hamad Bin İsa El Halife, başkent Riyad'ın kuzey batısındaki Diriyah kasabasında gerçekleştirilen Al-Tarif Kalkınma projesinin açılışında geleneksel Suudi dansı Al-Ardah'ı birlikte gerçekleştirdi.Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Bahreyn Kralı Şeyh Hamad Bin İsa El Halife, başkent Riyad'ın kuzey batısındaki Diriyah kasabasında, Al Tarif bölgesini yeniden canlandırma amaçlı bir kalkınma projesinin açılışı kapsamında dün gece gerçekleştirilen törende geleneksel Suudi dansı Al-Ardah'ı birlikte oynadı. Törene dün sona eren 39. Körfez zirvesine katılmak üzere başkent Riyad'a gelen Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ülkelerindeki liderlerin ve yetkililerin katıldı.UNESCO Dünya Mirası listesine eklenen Al-Tarif bölgesi, artık tarihi ve kültürel önemini korumaya yönelik bir iyileştirme programının bir parçası. Riyad'ın kuzeybatısında yer alan Al-Tarif, Suud Hanedanlığını ilk başkenti ve Necdi mamari tarzı olan bir bölgedir. Suudi yetkililer bölgeyi turist ve kültür merkezi haline getirmek ve geliştirmek için ortak çaba harcıyor. - RİYAD