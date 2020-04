Suudi Arabistan ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Suudi Arabistan'da 16, Fas 'ta 37'ye yükseldi.Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve böylece can kaybının 16'ya yükseldiği belirtildi.Açıklamada, ayrıca ülke genelinde 157 kişide daha virüs tespit edildiği, son verilerle ülkedeki vaka sayısının 1720'ye çıktığı aktarıldı.Suudi Arabistan'da son yapılan açıklamada virüs nedeniyle vefat edenlerin sayısının 10'a, vaka sayısının ise 1563'e çıktığı ifade edilmişti.FasFas Sağlık Bakanlığına bağlı koronavirüs portalından yapılan açıklamada ise ülkede salgın nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.Son kayıpla ülkede virüsten yaşamını yitirenlerin sayısının 37'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, ayrıca tedavi gören 2 kişinin iyileşmesiyle şu ana kadar sağlığına kavuşan kişi sayısının 24'e ulaştığı aktarıldı.Fas'ta son yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı can kaybı 36, vaka sayısı ise 638 olarak duyurulmuştu.

Kaynak: AA