Suudi Arabistan ve Lübnan'da Kovid-19 vakaları arttı
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1299'a çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti.
29.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:00
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1299'a çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti. Lübnan 'da ise vaka sayısı 438'e, ölü sayısı 10'a yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 8 olduğu ifade edildi.
Vaka sayısının ise 1299'a yükseldiği aktarılan açıklamada, 12 kişinin yoğun bakımda olduğu, 66 kişinin ise hastalığı yendiği bilgisi paylaşıldı.
- Lübnan
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise kronik rahatsızlığı olan hastalardan ikisinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 10'a çıktığı belirtildi.
Son 24 saatte ülkede 26 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 438'e yükseldiği bildirilen açıklamada, bugüne kadar 23 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 8 olduğu ifade edildi.
Vaka sayısının ise 1299'a yükseldiği aktarılan açıklamada, 12 kişinin yoğun bakımda olduğu, 66 kişinin ise hastalığı yendiği bilgisi paylaşıldı.
- Lübnan
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise kronik rahatsızlığı olan hastalardan ikisinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 10'a çıktığı belirtildi.
Son 24 saatte ülkede 26 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 438'e yükseldiği bildirilen açıklamada, bugüne kadar 23 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Suudi Arabistan, Lübnan, Güncel