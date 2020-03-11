Suudi Arabistan ve Tunus'ta yeni tip koronavirüs vakaları artıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Suudi Arabistan'da 21, Tunus'ta 7'ye yükseldi.
11.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:00
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Suudi Arabistan'da 21, Tunus 'ta 7'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Abdulali başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında 3 bin 500 kişinin muayene edildiğini, bunlardan 21'inde virüs tespit edildiğini belirtti.
Virüsün tespit edildiği kişilerin Riyad, Şarkiye, Mekke ve Cidde kentlerinden olduğuna işaret eden Abdulali, bu sayının gelecek günlerde artmasından endişe ettiklerini söyledi.
Abdulali, ülkede evde karantina altına alınanların sayısının ise 2 bin 500 olduğunu kaydetti.
Öte yandan ülkede eğitime ara verilmesi, camilerde ders yapmaya ve uzun zaman geçirmeye izin verilmemesi ve cuma hutbelerinin 15 dakikayla sınırlandırılması gibi önlemler alındı.
Tunus'ta da durum benzer
Tunus Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki de parlamentodaki sağlık komitesinin toplantısında, Mısır'dan gelen bir vatandaşın virüse yakalandığının tespit edildiğini bildirdi.
Mekki, toplantıda virüsle mücadele yollarının ve hükümetin izleyeceği önlemlerin ele alındığını söyledi.
Bu vakayla Tunus'ta virüse yakalananların sayısı 7'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Abdulali başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında 3 bin 500 kişinin muayene edildiğini, bunlardan 21'inde virüs tespit edildiğini belirtti.
Virüsün tespit edildiği kişilerin Riyad, Şarkiye, Mekke ve Cidde kentlerinden olduğuna işaret eden Abdulali, bu sayının gelecek günlerde artmasından endişe ettiklerini söyledi.
Abdulali, ülkede evde karantina altına alınanların sayısının ise 2 bin 500 olduğunu kaydetti.
Öte yandan ülkede eğitime ara verilmesi, camilerde ders yapmaya ve uzun zaman geçirmeye izin verilmemesi ve cuma hutbelerinin 15 dakikayla sınırlandırılması gibi önlemler alındı.
Tunus'ta da durum benzer
Tunus Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki de parlamentodaki sağlık komitesinin toplantısında, Mısır'dan gelen bir vatandaşın virüse yakalandığının tespit edildiğini bildirdi.
Mekki, toplantıda virüsle mücadele yollarının ve hükümetin izleyeceği önlemlerin ele alındığını söyledi.
Bu vakayla Tunus'ta virüse yakalananların sayısı 7'ye yükseldi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan, Tunus, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi
Güncel
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı