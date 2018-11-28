Suudi Arabistan Veliaht Prensi Arjantin'de

Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman
, G20 zirvesine katılmak üzere Arjantin
'e geldi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, bölgesel turu kapsamında gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri
, Bahreyn
, Mısır
ve Tunus
ziyaretinin ardından Arjantin'e geldi. Selman Arjantin'deki ziyareti kapsamında hafta sonu gerçekleştirilecek G20 Zirvesine katılacak.
G20 Liderler Zirvesi, 30 Kasım-1 Aralık
'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires
'te gerçekleştirilecek. Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren zirve kapsamında, küresel ekonomik sorunlar, uluslararası ticaret, iklim değişikliği, terörizm ve göç gibi konular ele alınacak. - BUENOS AIRES
Muhammed Bin Selman,Suudi Arabistan,Arjantin
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:11