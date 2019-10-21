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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman'dan Manchester United'ı satın almak için 3,5 milyar euroluk teklif

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, İngiliz devi Manchester United'ı satın almak için 3,5 milyar euroluk (22,5 milyar TL) teklif yaptı ancak bu teklif Glazer ailesi tarafından reddedildi. Uzmanlar Manchester United'ın satılması için minimum rakamın 4 milyar euro olduğunu belirtti.

21.10.2019 10:33

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Manchester United'ı satın almak için 3,5 milyar euroluk (22,5 milyar TL) bir teklif yaptı ancak reddedildi. Kulüp ve Kraliyet Ailesi'ne yakın kaynakların The Mirror'a verdiği bilgiye göre; Manchester United'ın sahibi Glazer ailesine kulüp için üçüncü teklifini yapan Prens Muhammed bin Salman, rakamı 3,5 milyar euroya kadar çıkardı ancak bir kez daha reddedildi. Kulübü 2005'te satın alan Glazer ailesi, Manchester United'ı hiçbir teklif karşısında satmayacakları cevabını verdi.

DEĞERİ 2,36 MİLYAR EURO

Prens Muhammed bin Salman'ın kulübü satın alma isteğinden vazgeçmediği ve görüşmelerin devam edeceği bildirildi. New York borsasına kote olan Manchester United'ın 2,36 milyar euro piyasa değeri bulunuyor. Sezon başında değeri 2,69 milyar euro olan Manchester United, saha içerisinde alınan skorlarla birlikte, borsada da kaybetmeye başladı.

"SATIN ALMAK İÇİN EN AZ 4 MİLYAR EURO"

New York borsasında çalışan bir finans uzmanı, "Manchester United'ın değeri 2,36 milyar euro ve satın almak için en az 4 milyar euroluk bir rakamı gözden çıkarmak zorundasınız. Elbette, Glazerlar yine de satmak istemeyebilir." yorumunu yaptı.

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman'dan Manchester United'ı satın almak için 3,5 milyar euroluk teklif

Manchester United, Suudi Arabistan, New York, Spor

YORUMLAR (24)
ASLI:ADAMLAR TUTTURMUŞ BİR HACI UMRE İYİ PARA ÇARPIYORLAR. HER ZAMAN DERİM ÖNCE ÇEVRENİZDEKİ FAKİRLERE YARDIM EDİN OKUMAK İSTEYEN GENÇLERE BURS VERİN HAYIR DUALARINI ALIN GERÇEK SEVAP İŞLEMİŞ OLURSUNUZ AMA YOK OLMAZ İLLAKİ GİDİP ARAPLARI ZENGİN EDECEKSİNİZ.
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CAN:Sana uzun uzun anlatmak isterdim ama sen alamayacaklardansın. Saygılar
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WW WWWWW:bu aile hiç bir arap aşiretine mensup değil, oysa doğu toplumlarda aşiretçilik çok güçlüdür. bunu bizat bir arap gazeteci bana söyledi, o zaman çok şaşırdım.
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AHMET:muhammed ismine kurban olasıca alçak kafir. bu aile arap bile değil, arap olsalar, dini bir tarafa bırak, filistine sadece arap olarak dahi yardım ederlerdi. Bunlar devşirme alçak yahudi ve ingiliz uşağı bir aile.
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CEVOLİ:Hayırlı bir işe harcasaydın ya bu paraları.
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BİRİKEDİMİ7:PARA SAPIYIYOR BUNLAR İMF YE DÜŞER YAKINDA
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YOĞURTÇU:O PARALARDA BOĞULUN İNŞ. KANSIZ YARATIKLAR.
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MAHO AĞA:yemende milyonlarca çocuk açlıktan ölürken bu suudlar petorl paralarını avrupaya saçıyor
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HALİT BOSNASARAYLI:Suratında meymenet yok lanet herif.
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ZİYAA:Ne yaptınız lan! Cemal Kaşıkçı''ya sen onu söyle? Kurbağa Prens!. . .
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