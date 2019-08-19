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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan Sudan'a destek

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile telefon görüşmesi yaparak Sudan'ın istikrarının bölgenin istikrarı için önemli olduğunu vurguladı.

19.08.2019 12:52 Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan Sudan'a destek
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile telefon görüşmesi yaparak Sudan'ın istikrarının bölgenin istikrarı için önemli olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Selman, Sudan'da imzalanan Anayasal Bildiri'yi ve ülkedeki tarafların anlaşmaya varmasını kutladı.

Selman ülkesinin Sudan'ın her daim yanında olduğunu belirterek, "Sudan'ın güvenliği ve istikrarını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz cumartesi günü askeri konsey ve muhalefet, geçiş dönemi için anlaşmaya imza atmıştı. Ülkedeki taraflar adına anlaşmaya Sudanlı General Muhammed Hamdan Dagalo ve muhalefeti temsilen Ahmed el Rabie imza koymuştu. - RİYAD

Suudi Arabistan, Sudan, Politika

Kaynak: İHA

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