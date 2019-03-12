Suudi Arabistan Yemen'de Köyü Vurdu: 22 Kadın ve Çocuk Öldü

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan'ın liderliğindeki koalisyon güçlerinin Yemen'in kuzeyinde bir köye düzenlediği hava saldırısında, 22 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.İç savaşın devam ettiği Yemen'de, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri yine sivilleri hedef aldı. Birleşmiş Milletler İnsani Koordinatörü Lise Grande, koalisyon güçlerinin sivilleri vurduğunu duyurdu. Koordinatör Grande, Hacca ilinin Kuşar köyüne düzenlenen saldırıda 10 kadın ve 12 çocuğun hayatını kaybettiğini, 14'ü çocuk 30 kişinin de yaralandığını kaydetti. "Yaralı çocukların çoğu Abs ve Sana bölgelerindeki hastanelere nakledildi" diyen Lise, birçoğunun da hayatta kalmaları için tahliye edilmeleri gerektiğini söyledi.Suudi Arabistan tekrar reddettiSaldırı sonrası Koaliyon Sözcüsü açıklama yapmaktan kaçınırken Suudi Al Arabia Televizyonu saldırının isyancı Husiler tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Husiler ise Suudi Arabistan'ın iddialarını reddederek, saldırıda 23 sivilin öldürüldüğünü iddia etti. Savaşın başından beri Husilere yönelik binlerce hava saldırısı düzenleyen Suudi Arabistan güçleri, birçok kez sivilleri hedef almış, ancak sorumluluğu reddetmişti.İran destekli Husiler, 2014 yılında başkent Sana'yı ele geçirerek yozlaşmış politikacılara ve Batı'nın ülkeye yaptığı baskılara karşı geleceklerini açıklamışlardı. Suudi Arabistan ise, İran'ın bölgede gücünü artırmasını engellemek için 2015 yılında Husilere karşı savaş açtı. - SANA