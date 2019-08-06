Suudi Arabistan Yönetimi'nin hain "Türkiye" planı basına sızdı!

Riyad Yönetimi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a karşı 'çok sabırlı' davrandığına karar vermesiyle birlikte Türkiye'ye karşı koymak için hazırlanan 'stratejik planı' yürürlüğe koymaya başladı.

David Hearst ve Ragıp Soylu imzası taşıyan habere göre; planın Suudi Arabistan'ın müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından açık ve gizli kaynaklı istihbaratlar baz alınarak hazırlanan gizli bir raporda ayrıntılandırıldığı öne sürüldü. İstihbarat raporu, BAE hükümeti ve güvenlik servislerine yakın olan düşünce kuruluşu Emirates Policy Center (Emirlik Politika Merkezi) tarafından yazılan aylık yayınlardan biri.

İddiaya göre "Suudi Arabistan Üzerine Aylık Rapor, Sayı 24, Mayıs 2019" başlıklı rapor, sınırlı şekilde dolaşıma sokuldu ve BAE liderliği için hazırlandı. Düşünce kuruluşunun internet sitesinde bulunmayan raporun bir kopyası Middle East Eye tarafından ele geçirildi.

TALİMATLAR MAYISTA VERİLDİ

Haberde, Riyad'da mayıs ayında Türkiye hükümetine karşı koymak üzere hazırlanan 'stratejik planı'nın yürürlüğe koyulması için talimatların verildiği yazıldı. Plan, Erdoğan Yönetimi'ne baskı yapmak, onu zayıflatmak ve iç meselelerle meşgul olmasını sağlamak üzere mümkün olan tüm araçların kullanılmasını hedefliyor.

Riyad Yönetimi'nin amacı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin bölgesel etkisini sınırlandırmak. Raporda şu ifadeler dikkat çekiyor:

"Krallık Türk ekonomisini hedef almaya, Türkiye'deki Suudi yatırımını kademeli olarak sonlandırmaya, Türkiye'yi ziyaret eden Suudi turistleri alternatif destinasyonlar yaratarak kademeli şekilde azaltmaya, Türk mallarının ithalatını azaltmaya ve en önemlisi İslami konularda Türkiye'nin bölgesel etkisini azaltmaya yönelik baskıya başlayacak."

Suudi bir müşteri, başkent Riyad'daki (AFP) bir seyahat acentesinde, Türkiye hakkında turistik bir broşüre bakıyor

İPE SAPA GELMEZ İDDİALAR

Rapora göre; Krallık'ın fiili lideri Muhammed bin Selman, Türkiye'ye karşı koyma kararını Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkenin İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda Suudi ajanları tarafından öldürülmesinin ardından verdi.

Erdoğan'ın Krallık'ı, bilhassa da Veliaht Prens'i karalama kampanyasında çok ileri gittiğinin savunulduğu raporda, Türkiye'nin suikasta ilişkin Suudi Arabistan soruşturmasına destek için "spesifik ve dürüst" bilgi sağlamadığı, bunun yerine medyaya Krallık'ın imajını bozmayı ve Veliaht Prens'in saygınlığını yok etmeyi amaçlayan dezenformasyon sızdırdığı iddia edildi.

İLK İŞARETLER GELDİ

Emirlikler Politika Merkezi'nin hazırladığı raporda belirtilen operasyonun ilk emarelerinin geçen hafta geldiği belirtildi.

Suudi yetkililer, tekstil ürünleri ve kimyasal taşıyan 80 Türk kamyonunun Duba Limanı'ndan ülkeye girişini engelledi.

Middle East Eye sitesine gizlilik kaydıyla konuşan bir Türk yetkiliye göre; Türkiye'de üretilen meyve ve sebzeleri içeren 300 konteyner da Cidde Limanı'nda tutuluyor.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi rakamlara göre; Türkiye'ye 2019'un ilk altı ayında gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 276 binden 234 bine düşerek yüzde 15 azaldı.

FARKLI MESAJLAR DA İLETİLDİ

Sözcü gazetesinde yer alan haberde, perde arkasından Ankara'ya farklı mesajların gönderilmeye başlandığı da yazıldı. Raporda Suudi liderliğinin Erdoğan ile ilişkileri kestiğine yönelik bir işaret olarak, Kral Selman'ın Mekke'deki İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine resmi davet gönderilmemesi yolunda danışma komitesinden gelen tavsiyeyi 'tereddütsüz' onaylaması gösterildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Katar Emiri Şeyh Temim ile birlikte zirveden çıkarılanlar listesine eklendi.

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Türk hükümetinin Suudi Veliaht Prens'in ilişkileri kesme yolundaki girişimlerinin farkında olduğu ve karşılık vermek için doğrudan Kral Selman'la iletişime geçtiği öğrenildi.

Konuya ilişkin bilgi sahibi üst düzey bir kaynak, "Kaşıkçı vakasındaki duruşu nedeniyle Türkiye'yi cezalandırma yönündeki Suudi stratejisinin varlığı şaşırtıcı değil. Yaptıklarının farkındayız. Suudi destekli sosyal medya hesapları ve Suudi devlet medyasında faaliyetlerini görebilirsiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, perşembe günü Suudi limanlarında bekleyen Türk ihraç ürünleri problemine dikkat çekmek için Suudi Kralı Selman'a telefon açtı.

Gizlilik kaydıyla konuşan bir diğer Türk yetkili de Erdoğan ile Selman arasındaki görüşmenin samimi olduğunu ve Suriye ile Filistin gibi bölgesel gelişmelere odaklandığını söyledi.

Görüşmede Erdoğan'ın Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed de dahil olmak üzere Kraliyet Ailesi'ni Türkiye'ye davet ettiği öğrenildi.