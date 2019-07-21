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Suudi Arabitan'ın NEOM sahillerinde plaj futbolu ve su sporları keyfi

Suudi Arabistan NEOM projesinin bir dünya spor merkezi haline gelmesi için çaba sarfediyor. 17-20 Temmuz tarihlerinde burada su kayağından, plaj futboluna bir çok spor müsabakası düzenlenirken 16 ülkeden sporcular yarıştı.

21.07.2019 15:22 Suudi Arabitan
Suudi Arabistan NEOM projesinin bir dünya spor merkezi haline gelmesi için çaba sarfediyor. 17-20 Temmuz tarihlerinde burada su kayağından, plaj futboluna bir çok spor müsabakası düzenlenirken 16 ülkeden sporcular yarıştı.

İlgi gören etkinliklerden birisi Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) onayıyla düzenlenen plaj futbolu turnuvasına oldu. 4 gün süreden uluslararası turnuvaya Suudi Arabistan'ın yanı sıra Çin, Mısır, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman gibi ülkeler katıldı. Şampiyon ise oldukça çekişmeli geçen finalde Mısır'ı uzatmalarda 5-4 mağlup eden Umman oldu.
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Kaynak: Euronews.com
Suudi Arabistan, Mısır, Dünya

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