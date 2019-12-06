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Suudi Bakan Cubeyr: "Yemen'de ateşkes ve uzlaşı ihtimali var"

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Yemen'de ateşkes ve ardından uzlaşıya varılma ihtimali olduğunu söyledi.

06.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:10Suudi Bakan Cubeyr:
Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, 'de ateşkes ve ardından uzlaşıya varılma ihtimali olduğunu söyledi.
Cubeyr, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'nda yaptığı konuşmada, İran'ın bölgedeki faaliyetleri, Yemen'deki iç savaş, Körfez krizi ve ülkesinin İsrail ile ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İran'ı diğer ülkelerin egemenliğine saygı göstermemekle suçlayan Cubeyr, Tahran yönetiminin bölge ve dünyayı tehdit etmek için kullandığı araçlardan mahrum bırakılması gerektiğini savundu.
Yemen'de 5 yıldır süren iç savaşa da değinen Cubeyr, "Yemen bizim için önemlidir. Orada İran'ın müdahalesi sonucu bir yıkım var." değerlendirmesinde bulundu.
Siyasi çözümün tek seçenek olduğunu belirten Suudi Bakan, "Yemen'de ateşkes ve ardından bir uzlaşı ihtimali var. Husiler dahil olmak üzere tüm Yemenlilerin ülkenin geleceğinde rolü bulunuyor." dedi.
"(Körfez krizinde değişiklik) Katar'ın atacağı adımlara bağlı"
Cubeyr, Körfez bölgesinde Katar ile ilişkilerin normalleşmesi konusunda bir gelişme olup olmadığına dair soru üzerine, "Durumda değişiklik olması Katar'ın atacağı adımlara bağlı. Katarlılar da bu adımların ne olduğunu biliyor." diye konuştu.
Moderatörün, "İsrail ile kapalı kapılar ardında bağlantı halinde misiniz?" sorusuna karşılık ise Cubeyr, "İsrail ile herhangi bir ilişkimiz söz konusu değil ve kendileriyle görüşmüyoruz." cevabını verdi.
Cubeyr'e Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti de hatırlatıldı. Cubeyr, bu konuda, "Suudi Arabistan herhangi bir vatandaşını öldürmedi. Bazı kişiler bu suçu işledi." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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