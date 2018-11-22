Suudi Bakan'dan Çağrı: Türkiye Kaşıkçı Cinayetindeki Tüm Kanıtları Sunsun, Bilgi Sızmasını...

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı
Adil el Cubeyr BBC'ye yaptığı açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın İstanbul
Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine duyulan küresel tepkide, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın görevden alınması çağrılarının "kırmızı çizgileri olduğunu" söyledi.
Cubeyr, Veliaht Prensin Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de öldürülmesine karışmadığını savundu.
Cubeyr ayrıca Türkiye
'ye yönelik tüm kanıtları sunma ve bilgi sızmasına engel olma çağrısını da tekrarladı.
Suudi Bakan'ın açıklaması, ABD
Kongresi'nin Muhammed Bin Salman'ın cinayette rolü olup olmadığı konusunda bir soruşturma talep etmesini izliyor.
ABD Başkanı Donald Trump
da ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerini savundu.
Trump, Veliaht Prens'in Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgisi olabileceğini kabul etti ve "Belki biliyordu ve belki de bilmiyordu" dedi. Suudi Dışişleri Bakanı ne dedi? Riyad
'da BBC Muhabiri Lyse Doucet'in sorularını yanıtlayan Cubeyr "Suudi Arabistan'da liderlerimiz kırmızı çizgimizdir. Kutsal camilerin koruyucusu (Kral Salman) ve Veliaht Prens (Muhammed bin Salman) kırmızı çizgimizdir." dedi.
Cubeyr "Bütün Suudi vatandaşlarını temsil ederler ve bütün Suudi vatandaşları onları temsil eder. Kralımız ve Veliaht Prensimiz hakkında herhangi bir aşağılayıcı tartışmayı hoş görmeyeceğiz" diye konuştu.
Cubeyr, Muhammed bin Salman'ın cinayete karışmadığını da tekrarladı ve "Bunu çok net söyledik. Soruşturmalarımız devam ediyor ve bundan sorumlu herkesi cezalandıracağız" dedi.
ABD medyasında, CIA'in bu cinayetin sadece Veliaht Prens'in emriyle işlenebileceğine inandığı belirtilmişti. Cubeyr ise bu haberleri karşı çıktı ve istihbarat görevlilerinin "yetkisiz bir operasyonu" olduğunu iddia etti.
Dışişleri Bakanı ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik herhangi bir ambargosunun da ileriyi görmeyen bir hamle olacağını savundu. ABD Kongresi'nin soruşturma talebi ne olacak? Cumhuriyetçi Partili Senatör Bob Corker
ve Demokrat Senatör Bob Menendez Senato Dışilişkiler Komisyonu adına bir açıklama yayınladılar.
Açıklamada, Başkan Trump'a "dışarıdan bir insanın yargısız infaz, işkence ve insan haklarının ağır ihlalinde rol oynayıp oynamadığını belirlemek için" özellikle veliaht prens konusundaki ikinci bir soruşturmaya odaklanması çağırısında bulunuldu.https://twitter.com/cjf39/status/1065027433726906368
Magnitsky Yasası uyarınca yapılan soruşturma talebine 120 gün içinde bir yanıt verilmesi gerekiyor. Trump daha önceki açıklamasında ne dedi?
"Dünya çok tehlikeli bir yer!" diyen ABD Başkanı, Suudi Arabistan'ın ABD'nin İran
'a karşı müttefiki olduğuna dikkat çekti.
Trump, "Suudi Arabistan radikal İslami teröre karşı mücadeleye önderlik edip, milyarlarca dolar harcarken, İran'ın Ortadoğu'da çok sayıda Amerikalıyı ve diğer masum insanları öldürdüğünü" söyledi.
Suudi Arabistan'ın yatırım taahütlerine ve silah alımlarına da dikkat çeken ABD Başkanı "Biz aptalca bu kontratları iptal edersek, bundan en büyük yararı Rusya
ve Çin
sağlayacak" dedi.
Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün "korkunç" olduğunu da belirten ABD Başkanı "Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tüm gerçekleri hiç öğrenemeyeceğimizi" de söyledi.
Trump "ABD ülkemizin çıkarları, İsrail
ve bölgedeki tüm ortaklarımızın çıkarları için Suudi Arabistan'ın sarsılmaz bir müttefiki olarak kalmaya devam edecek" dedi.
Trump daha sonra da Arjantin
'de gelecek hafta yapılacak G20 zirvesine Veliahd Prens'in katılması durumunda kendisiyle görüşebileceğini de ekledi.
Dışişleri Bakanı,Cemal Kaşıkçı,Suudi Arabistan
22 Kasım 2018 Perşembe 00:11