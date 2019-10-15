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Suudi bandosu Rus marşını çalamaması Putin'i rahatsız etti

Suudi bandosunun Rus marşını çalamamasından rahatsız olan Vladimir Putin, yüz ifadesiyle bunu açıkça belli etti.

15.10.2019 12:08

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,Kral Selman bin Abdülaziz'in daveti üzerine Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. 12 yıl sonra ülkeyi ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı, resmi tören sırasında hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

RUSYA MİLLİ MARŞINI ÇALAMADILAR

Görüşme öncesinde gerçekleştirilen resmi törende, iki ülkenin milli marşları çalındı. Ancak Suudi Arabistan Krallık Bandosu'nun, Rusya Milli Marşı'nı başarısız bir şekilde çalması bir anda dünya gündemine oturdu.

RAHATSIZLIĞI YÜZ İFADESİNE YANSIDI

Rusya Federasyonu Devlet Marşı'nı çalan orkestra, detone oldu. Rusya Devlet Başkanı, bu 'başarsızlık' karşısında hiçbir tepki vermek istemese de yüzünden hissettikleri belli oldu.

Suudi bandosu Rus marşını çalamaması Putin'i rahatsız etti

Suudi Arabistan, Vladimir Putin, Rusya, Dünya, Güncel

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