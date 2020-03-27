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Suudi doktorun yürek burkan videosu

Suudi Arabistan'da koronavirüs(Covid-19) hastalarıyla ilgilenen bir doktor eve döndüğünde kendisine sarılmak isteyen küçük oğluna 'uzak durmasını' söyleyip ardından gözyaşlarına boğuldu.

27.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:34
Suudi doktorun yürek burkan videosu
Suudi Arabistan'da koronavirüs(Covid-19) hastalarıyla ilgilenen bir doktor eve döndüğünde kendisine sarılmak isteyen küçük oğluna 'uzak durmasını' söyleyip ardından gözyaşlarına boğuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Koronavirüs vaka sayısının 1012'ye yükseldiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği ülkede koronavirüs hastalarıyla ilgilenen bir doktor eve döndüğünde, sarılmak için kendisine doğru koşan küçük oğluna 'uzak dur' diyerek, oğlunun kendisine sarılmasını engelledi. Doktor baba daha sonra yere çöküp ağlamaya başladı. Doktor babanın koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamadığı ve gözyaşlarına boğulduğu o anların görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı ve sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda 'duygusal' yorum aldı.


- Arabistan
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Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya

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