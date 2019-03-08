Suudi haber ajansı SPA, Suudi Enerji Bakanı Al-Falih'in açıklamasını dayandırdığı haberinde Kızıl Deniz'de büyük miktarda doğalgaz bulunduğunu duyurdu.
Doğalgaz'ın bulunmasından sonra açıklamalarda bulunan Suudi Arabistan
Enerji Bakanı Halid Al-Falih, çok büyük miktarda gazın Kızıl Deniz'in derinliklerinde bulunduğunu belirtti. Reuters
'daki haber göre, Falih ayrıca ABD
'de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projesinin devam ettiğini ve Suudi petrol şirketi Aramco'nun petro kimya konusunda çalışmalarını Güney Afrika
'da devam ettirdiğini açıkladı.
The post Suudi Enerji Bakanı Al-Falih: "Kızıl Deniz'de büyük miktarda doğalgaz bulundu"
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Kaynak: Enerjienstitusu.com