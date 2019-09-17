Suudi enerji bakanı: petrolde ay sonuna kadar tam üretim bekliyoruz

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, petrol işleme tesisine yapılan saldırının ardından ay sonuna kadar tam üretime geçeceklerini açıkladı.Cidde'de bir konferansta konuşan Salman, saldırının düşürdüğü üretimin yüzde 50'sinin restore edildiğini söyledi. Dünyada günlük üretimin yüzde 5'ine tekabül eden, günlük 5,7 milyon varil ham petrol üretiminin gerçekleştiği tesis, Pazar günü saldırıya uğramıştı. Prens, Suudi Arabistan'ın toplam üretim kapasitesinin Eylül ayının sonun kadar günde 11 milyon varile çıkacağını belirtti.