20 Kasım 2018 Salı 12:54



20 Kasım 2018 Salı 12:54

Yerli ve yabancı basın mensupları, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin gelişmeleri, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde takip ediyor.Kaşıkçı'nın öldürüldüğü 2 Ekim'den bu yana Levent'teki başkonsolosluk binası önünde gelişmeleri takip eden basın mensuplarının bekleyişi 50. günde de sürüyor.Yerli ve yabancı basın mensupları, etrafı polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binasının önünde, yağmurlu hava şartlarına rağmen gelişmeleri yakından takip ediyor.Bu arada konsoloslukta günlük rutin işler devam ediyor.Bazı yayın kuruluşları, saat başı canlı yayın yaparak, olayla ilgili gelişmeleri aktarmayı sürdürüyor.