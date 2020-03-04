Suudi general yaptığı tespitle alay konusu oldu: Erdoğan, koronavirüsü Arabistan'a yaymaya çalışıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs hakkında, Suudi Arabistanlı tümgeneral Zayed Al-Omari ülkenin Channel 24 kanalına yaptığı tespitleriyle alay konusu oldu. General, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsü Suudi Arabistan'a yaymaya çalıştığını iddia etti. Generalin bu tuhaf iddiası sosyal medyada alay konusu oldu.

GENERALİN TUHAF KORONAVİRÜS TESPİTİ

Channel 24 analisti Tümgeneral Zayed Al-Omari, katıldığı televizyon programında, "Bence Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı şey, Arap turistlere virüsü bulaştırmak ve bu virüsün Arap ülkelerine ve Suudi Arabistan'a ulaşmasını sağlamak" şeklinde tuhaf bir tespitte bulundu.

ALAY KONUSU OLDU

Generalin bu tuhaf açıklamaları, sosyal medyada alay konusu oldu. Kullanıcılar generalin bu tespitini "saçmalık" ve "komik" olarak nitelendirdi.