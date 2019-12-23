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Suudi Mahkemesinin aldığı karara Dışişleri Bakanlığından tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak Suudi Mahkemesi tarafından alınan karar hakkında, "Açıklanan karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini...

23.12.2019 16:51 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:56 Suudi Mahkemesinin aldığı karara Dışişleri Bakanlığından tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak Suudi Mahkemesi tarafından alınan karar hakkında, "Açıklanan karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nden Cemal Kaşıkçı cinayetine Suudi Mahkemelerinde alınan karara ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık Sözcüsü Aksoy'un yaptığı yazılı açıklamada, "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından açıklanan karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Merhum Kaşıkçı'nın bedeninin akıbeti, cinayetin azmettiricilerinin ve varsa yerel işbirlikçilerinin tespiti gibi önemli hususların karanlıkta kalması adaletin tecellisi ve hesap verebilirlik ilkesi bakımından temel bir eksikliktir. Ülkemiz topraklarında işlenen bu cinayetin aydınlatılması ve tüm sorumluları ile azmettiricilerinin belirlenerek cezalandırılması sadece hukuki değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk ve yükümlülüktür. Bu vesileyle, Suudi makamlarından adli işbirliği beklentimizi yineliyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu. - ANKARA

Cemal Kaşıkçı, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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