Haberler» Güncel» Haber

- Suudi memurdan Türk hacı adaylarına 'Türkçe' jesti

- Suudi memurdan Türk hacı adaylarına 'Türkçe' jestiRİYAD - Suudi Arabistan'daki bir havalimanında çalışan memurun, Türk hacı adaylarının işlemlerini Türkçe olarak yapması herkesi şaşırttı.

31.07.2019 22:51
- Suudi memurdan Türk hacı adaylarına 'Türkçe' jesti
- Suudi memurdan Türk hacı adaylarına 'Türkçe' jesti
RİYAD - Suudi Arabistan'daki bir havalimanında çalışan memurun, Türk hacı adaylarının işlemlerini Türkçe olarak yapması herkesi şaşırttı.
Suudi Arabistan'daki bir havalimanında çalışan Suudi kadın memurun, hac ibadetlerini yerine getirmek üzere gelen Türkler ile Türkçe konuşması ve giriş işlemlerini Türkçe olarak gerçekleştirmesi herkesi şaşırttı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde kadın memurun, Badegül isimli bir Türk hacı adayı ile Türkçe konuştuğu ve sırada bekleyen Türklerin Suudi memurun jesti karşısında hem şaşırdıkları hem de mutlu olduğu görülüyor.

Suudi Arabistan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:13   İzmir'de zeytinlik alanda yangın
23:12   Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza cip çarptı
23:07   Serinlemek için dereye giren, 3 çocuk boğuldu - 1
23:04   Kedisini kurtarmak için fuel-oil kuyusuna atlayan genç AFAD gönüllüsü oldu
23:02   DHA YURT - Serinlemek için dereye giren, 3 çocuk boğuldu - 1
22:58   Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
22:52   Kenevir yetiştiren cezaevi firarisi yakalandı