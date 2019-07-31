Haberler» Güncel» Haber

Suudi memurdan Türk hacı adaylarına 'Türkçe' jesti

Suudi Arabistan'daki bir havalimanında çalışan memurun, Türk hacı adaylarının işlemlerini Türkçe olarak yapması herkesi şaşırttı.

31.07.2019 23:20
Suudi memurdan Türk hacı adaylarına 'Türkçe' jesti
Suudi Arabistan'daki bir havalimanında çalışan memurun, Türk hacı adaylarının işlemlerini Türkçe olarak yapması herkesi şaşırttı. Suudi Arabistan'daki bir havalimanında çalışan Suudi kadın memurun, hac ibadetlerini yerine getirmek üzere gelen Türkler ile Türkçe konuşması ve giriş işlemlerini Türkçe olarak gerçekleştirmesi herkesi şaşırttı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde kadın memurun, Badegül isimli bir Türk hacı adayı ile Türkçe konuştuğu ve sırada bekleyen Türklerin Suudi memurun jesti karşısında hem şaşırdıkları hem de mutlu olduğu görülüyor.
(İHA)

Suudi Arabistan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
06:43   Kamyonet evin bahçe duvarına çarptı
06:41   ABD, Brezilya'yı resmen "NATO üyesi olmayan ana müttefik" olarak tanıdı
06:41   ADANA'DA virajı alamayan kamyonet, evin bahçesine daldı
06:25   Yüzyılın Anlaşması'nın ne zaman açıklanacağı ağustosta belli olacak
06:15   Gürsu'da aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu
06:03   Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
06:03   Adana'da kamyonet evin bahçe duvarına çarptı