Haberler » Dünya » Haber

Suudi ordusu: suudi aramco saldırıları kesinlikle iran tarafından desteklendi

Suudi Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Turki el Maliki, petrol tesislerine yapılan saldırının 'tartışmasız bir şekilde' İran tarafından desteklendiğini söyledi.

18.09.2019 20:16Suudi ordusu: suudi aramco saldırıları kesinlikle iran tarafından desteklendi
Suudi Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Turki el Maliki, petrol tesislerine yapılan saldırının 'tartışmasız bir şekilde' İran tarafından desteklendiğini söyledi.

Suudi Savunma Bakanlığı, Suudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıda kullanılan seyir füzesi ve silahlı insansız hava araçlarının parçalarını gazetecilere düzenlenen konferansta gösterdi. Konferansta söz alan ordu sözcüsü Albay Turki el Maliki, "Saldırı, tartışmasız bir şekilde İran tarafından destekledi. Saldırı kuzeyden başlatıldı. Tam fırlatılma noktasını tespit etmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



İran, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
21:46 İtfaiye aracı tatbikat alanında devrildi
21:45 Facebook'ta IŞİD ve El Kaide bağlantılı sayfalar otomatik olarak oluşturuluyor
21:45 FED politika faizini 25 baz puan indirdi
21:29 ABD Merkez Bankası faiz oranlarını ikinci kez 0,25 indirdi
21:16 Kiev'de bomba paniği bir kişi köprüyü havaya uçurmakla tehdit etti
20:42 Kiev'de köprüyü havaya uçurmakla tehdit eden eylemci operasyonla yakalandı
20:16 Suudi ordusu: suudi aramco saldırıları kesinlikle iran tarafından desteklendi