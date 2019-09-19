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Suudi ordusu suudi aramco saldırıları kesinlikle iran tarafından desteklendi

Suudi Ordusu Suudi Aramco saldırıları kesinlikle İran tarafından desteklendiSuudi Arabistan, (DHA)- Suudi Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Turki el Maliki, petrol tesislerine yapılan saldırının 'tartışmasız bir şekilde' İran tarafından desteklendiğini söyledi.

19.09.2019 11:53
Suudi Ordusu Suudi Aramco saldırıları kesinlikle İran tarafından desteklendi
Suudi Arabistan, (DHA)- Suudi Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Turki el Maliki, petrol tesislerine yapılan saldırının 'tartışmasız bir şekilde' İran tarafından desteklendiğini söyledi.
Suudi Savunma Bakanlığı, Suudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıda kullanılan seyir füzesi ve silahlı insansız hava araçlarının parçalarını gazetecilere düzenlenen konferansta gösterdi. Konferansta söz alan ordu sözcüsü Albay Turki el Maliki, 'Saldırı, tartışmasız bir şekilde İran tarafından destekledi. Saldırı kuzeyden başlatıldı. Tam fırlatılma noktasını tespit etmek için çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.
Suudi ordusu suudi aramco saldırıları kesinlikle iran tarafından desteklendi

İran, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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