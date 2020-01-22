Suudi Prens Selman, Amazon kurucusu Jeff Bezos'ın telefonunu hacklediği iddia edildi

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın WhatsApp hesabından gönderilen bir video mesajıyla aynı zamanda alışveriş sitesi Amazon 'un da sahibi olan Washington Post gazetesi patronu Jeff Bezos'ın cep telefonu hacklendi.

MESAJ YOLLAYIP VERİLERİ İNDİRDİ

Gazetenin olayı soruşturan uzmanlara dayandırdığı haberde, Bezos'ın telefonununa bin Selman'ın şahsi hesabından yollanan mesajın "çok büyük ihtimalle" zararlı kod içerdiğinin tespit edildiği kaydedildi. Gazete 1 Mayıs 2018'de gönderilen mesajın ardından Bezos'ın hesabından büyük çapta verinin indirildiği iddiasına yer verdi.

Hack olayından 5 ay sonra Kaşıkçı cinayetinin işlendiğine, 9 ay sonra da ABD'de yayımlanan bulvar gazetesi National Enquirer'da Bezos'ın özel hayatına ilişkin haberlerin yayımlanmaya başladığına dikkat çekildi.

ARABİSTAN'DAN AÇIKLAMA: SAÇMA

Bu arada, The Guardian gazetesinin haberini yalanlayan Suudi Arabistan'ın ABD, iddiaların 'saçma' olduğunu ifade etti.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Bay Jeff Bezos'ın telefonunun hacklenmesinin arkasında Suudi Arabistan Krallığı'nın olduğunu ileri süren son medya raporları saçma.Tüm gerçekleri ortaya çıkarabilmemiz için bu iddiaları soruşturma çağrısı yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

KENDİSİNE YAPILAN ELEŞTİRİLERİN ÖNÜNÜ KESMEK Mİ İSTEDİ?

The Guardian, uzmanların, Suudi Prensin bu hamleyle Washington Post gazetesinin kendisine yönelik eleştirilerinin önünü kesmeye çalışmış olabileceği değerlendirmesinde bulunduğunu vurguladı.

Haberde, bin Selman'ın dünyanın en zengin kişisi olarak gösterilen Bezos'u hedef aldığının ortaya çıkmasının "Wall Street'ten Silikon Vadisine kadar şok dalgaları yaratacağı" değerlendirmesine de yer verildi.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluk binasında 2 Ekim 2018'de vahşice öldürülmüştü.

Suudi Arabistan'da Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili davada 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verilirken, bin Selman'a yakın isimler serbest kalmıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.