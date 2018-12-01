Suudi Veliaht Prens Arjantin'de Çin Devlet Başkanı ile Görüştü

BUENOS Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Arjantin
'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
ile kısa bir görüşme yaptığı belirtildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da, G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'in başkenti Buenos Aires
'te bulunan Veliaht Prens bin Selman'ın, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştüğü sırada çekilen fotoğraflara yer verildi.
Haberde, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.
G20 Zirvesi'nde Veliaht Prens bin Selman liderliğinde Suudi Arabistan'ı temsil eden heyette, Bakanlar Kurulu
üyesi devlet bakanları İbrahim el-Assaf ve Mesaid el-Ayban, Dışişleri Bakanı
Adil el-Cubeyr, Maliye
Bakanı Muhammed el-Cedan, Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasebi, Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih ile Kraliyet Divanı Müsteşarı ve Suudi Arabistan'ın G20'deki Genel Sekreteri Fahd el-Mübarek gibi üst düzey birçok isim yer alıyor.
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetiyle okların yöneldiği bin Selman'ın Arjantin'e gitmeden önce çıktığı Arap ülkelerini kapsayan bölge turu, uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.
Suudi Arabistan,Şi Cinping,Arjantin
01 Aralık 2018 Cumartesi 03:08