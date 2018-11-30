Suudi Veliaht Prens Arjantin'de Hindistan Başbakanı'yla Görüştü

30 Kasım 2018 Cuma 11:24



30 Kasım 2018 Cuma 11:24

BUENOS Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Arjantin'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Veliaht Prens Bin Selman, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü.Görüşmede, ikili ilişkiler, siyaset, güvenlik, ekonomi, yatırım, tarım ve enerji alanlarında işbirliğini arttırma meselelerinin masaya yatırıldığı aktarıldı.Suudi Arabistan'ın Hindistan'ın petrol ürünleri ihtiyacını karşılama ve Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun burada yatırım imkanlarının ele alındığı ifade edildi.Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle okların yöneldiği Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Arjantin'e gitmeden önce çıktığı Arap ülkelerini kapsayan bölge turu bölgesel ve uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.