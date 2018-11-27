Suudi Veliaht Prens Selman, Ziyaretinin Üçüncü Durağı Mısır'da

Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Arap ülkeleri ziyaretinin üçüncü durağında Mısır
'a geldi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İstanbul
'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetinin ardından ilk yurt dışı gezisini gerçekleştirdi. Yurt dışı turunun ilk ayağı olarak perşembe günü Birleşik Arap Emirlikleri
'ne (BAE) gelen Suudi Veliaht Prens, 3 gün süren ziyaretinde Abu Dabi
Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile biraraya gelmişti. Dün akşam Bahreyn
'e gelen prens ardından ziyaretinin üçüncü durağı Mısır'a geçti.
Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı, Kahire
Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı
Abdulfettah es- Sisi
karşıladı. Bin Selman, iki gün sürecek ziyareti kapsamında bugün Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile biraraya geldi. Veliaht prense çok sayıda üst düzey yetkili eşlik ediyor.
Selman'ın bu yıl başkent Buenos Aries'de 30 Kasım-1 Aralık
'ta düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılmadan önce Tunus
'u da ziyaret etmesi bekleniyor. - KAHİRE