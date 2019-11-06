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Suudi Veliaht prensin Lindsay Lohan'la aşk dedikodularına babadan açıklama

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu Lindsay Lohan'ın babası Michael Loan ikilinin "platonik ve saygılı" bir ilişkisi olduğunu söyledi.

06.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:28 Suudi Veliaht prensin Lindsay Lohan'la aşk dedikodularına babadan açıklama
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu Lindsay Lohan'ın babası Michael Loan ikilinin "platonik ve saygılı" bir ilişkisi olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan ile aşk yaşadığı iddialarına Lohan'ın babasından açıklama geldi. Aktristin babası Michael Lohan, kızının aşk dedikodularıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Onlar sadece arkadaş, Lindsay Orta Doğu'da çok güçlü arkadaşlara sahip. Orta Doğu'da yaptığı çalışmalar dolayısıyla Muhammed bin Selman ile tanıştı. Bölgedeki insanlara, özellikle mültecilere yardım etmek için çalışıyor" dedi.

"Lindsay'in Suriye'de yaptığı iyi çalışmalar hakkında hiç kimse yazmıyor. Sadece kötü şeyler duymak istiyorlar" ifadelerini kullanan Michael Lohan, "Selman ile 'platonik ve saygılı' bir ilişkisi var. Başka da bir şey yok" diye konuştu.

Lohan'ın babası Veliaht Prensin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bağlantısı sorulduğunda ise iddiaların doğru olmadığını, kızının kendisini Prens'in yanında güvende hissettiğini söyledi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin arkasında olmakla suçlanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Lindsay Lohan arasındaki aşk dedikoduları daha önce de basına yansımıştı. Çıkan haberlerde 33 yaşındaki aktris Lohan ve Veliaht Prensin düzenli olarak mesajlaştığı, hatta prensin Lohan'a kredi kartını verdiği iddia edilmişti. Lindsay Lohan ve Prens'in geçtiğimiz yıl Formula 1 yarışında tanıştıkları belirtilmişti.

Suriye'deki mültecilere yardım çalışmalarında bulunan ünlü oyuncu Lohan, 2017 yılında Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmiş ve bütün dünyanın kayıtsızlığına rağmen Türkiye'nin Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaptığını dile getirmişti. - RİYAD

Suudi Arabistan, Lindsay Lohan, Orta Doğu, Güncel

Kaynak: İHA

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