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Suudiler, gizli yazılımla ABD'deki vatandaşlarını takip ediyor

Suudi Arabistan'ın ABD'de bulunan vatandaşlarını, cep telefonlarından takip ettiği iddia edildi.

31.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:01
Suudiler, gizli yazılımla ABD'deki vatandaşlarını takip ediyor

Suudi Arabistan'ın ABD'de bulunan vatandaşlarını, cep telefonlarından takip ettiği iddia edildi. İddia ise İngiliz basınından geldi. Habere göre, Suudi yönetiminin SS7 adlı mesajlaşma programının verilerini kullandığı ileri sürüldü.

Suudi Arabistan'ın kendi vatandaşlarının ABD'deki hareketlerini takip etmek için SS7 adlı bir mesajlaşma programını kullandığını ileri sürdü. İddiaya göre, 2019 yılının Kasım ayından itibaren 4 aylık zaman diliminde, Suudi Arabistan'a kayıtlı cep telefonlarının ABD'deki yerlerini belirleyen veri kayıtları, bu program aracılığıyla elde edildi. Söz konusu verilerin, telekomünikasyon ve güvenlik uzmanlarına gösterdiğini belirtti. Uzmanlar, bahsi geçen veriyi, gizlice izleme olarak değerlendirdi. Haberde, Suudi yetkililere ait olduğu ileri sürülen bu takip kayıt verilerinin milyonlarca olduğu ve eski bir mesajlaşma programı olan SS7'den elde edildiği öne sürüldü. Verilere göre, bir Suudi GSM operatörüne kayıtlı cep telefonu, ABD'deyken bir saat içinde 2 ile 13 kez arası yer bildiriminde bulunmuş.

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SS7 adlı mesajlaşma programı, 'yüklü olduğu cep telefonunun bulunduğu yerleri, dünyanın neresinde olursa olsun, GSM operatöründen cep telefonun kayıtlı olduğu ülkedeki GSM operatörüne bildiren' bir yazılım. Bu verilerin sayısı 4 aylık gibi bir zaman diliminde milyonları bulması haberde, 'cep telefonu sahibi Suudi vatandaşları gizlice takip ediliyor' şeklinde vurgulandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Dünya
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