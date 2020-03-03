Şuursuz Aşk Filmi

1980 ihtilalinin olduğu yıllarda Menekşe ile Yusuf'un sıradışı ve etkileyici aşk hikayesini konu alan film
in yönetmen koltuğunda Umut Ertek'in otururken oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin, Burcu Kara gibi isimler yer alıyor. Şuursuz Aşk, akıl hastanesinde geçen hüzünlü bir aşk hikayesini konu ediyor. Doğuştan engelli olan Yusuf'un hayattaki tek amacı, üniversitenin kampüs girişinde simit satıp annesine ekmek götürebilmektir. Siyaset ile uzaktan yakından ilgisi olmayan Yusuf, ihtilalin kaos ortamından nasibini alır. Yaşananların ardından genç adam gözünü, akıl ve ruh sağlığı rehabilitasyon merkezinde açar. Yusuf'un yolu burada, uzun zamandır hastanede kalan ve geçmişin izleriyle boğuşan Menekşe ile kesişir. Aynı hastanede iyileşmeye çalışan Yusuf ve Menekşe, birbirlerini tanıdıkça bîhaber oldukları aşk duygusu ile tanışır. Bu durum onların yeniden doğumuna sebep olacaktır. Yönetmen :
Umut ErtekSenaryo:
Umut ErtekOyuncular:
İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin 3, Burcu Kara, Nasan Kesal, Ruhi Sarı, Tuncer Salman, Ayşegül Günay, Volga Sorgu Tekinoğlu, Ayşen Batıgün, Emir Benderlioğlu, Halit Karaata, Ali Buhara Mete, Şekip Taşpınar, Erdal Ayna, Şimal Seher Terzi, Aslı Hür, Egemen Duman, Demet OranFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Şuursuz AşkYapımcı Firma:
Şeddadi YapımYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
115 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
27.12.2019 Şuursuz Aşk Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.