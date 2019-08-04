Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Suvarlı beldesinde seçimi Gülfer Ağır kazandı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı, Suvarlı beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan İYİ Parti Adayı Mikail Ağır'ın mazbatasının iptalinin ardından tekrarlanma kararı alınan seçimde bu sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'desona erdi. Seçimi resmi olmayan sonuçlara göre mazbatası iptal edilen Mikail Ağır'ın, AK Parti'den aday olan eşi Gülfer Ağır, seçimi kazandı. Seçimlerde 1661 seçmen 7 sandıkta oy kullanırken, yapılan sayımlarda AK Parti adayı Gülfer Ağır 894 oy, Vatan Partisi adayı Gazi Sabancı 696 oy, BTP adayı Mustafa Doğan 8 oy alırken, 63 oy geçersiz sayıldı.

"ÇOK GÜZEL PROJELERİM VAR"

Gülfer Ağır, eşinin sırtını yere getirmediği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok mutluyuz, Suvarlı olarak birleştik ve hakkımız olan seçimi tekrar kazandık. Bütün her şeyi Suvarlı halkına borçluyuz. Beyimin sırtı yere gelmedi. Haksızlığa uğradık tekrar hakkımızı aldık, sevinçliyiz. Eliminden gelen hizmeti yapmaya hazırım. Beldemiz için yapılacak olan şeyler var. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma şahin başkanımdan bazı sözler aldık. Kadınlara yönelik halk eğitim kursları, spor salonları açacağım, kadınlarımıza yönelik çok güzel projelerim var" diye konuştu.

Gülfer Ağır

OY KULLANMA İŞLEMİ SIRASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Seçimde AK Parti adayı Gülfen Ağır ile Vatan Partisi adayı Gazi Sabancı yarışırken, dikkat çeken bir olay yaşandı. Serap Gül Ortaokulu'nda oy kullanma işlemi sırasında tartışma çıktı. Taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı. AK Partililerin, sandık görevlilerine yönelik hakaret ve fiili saldırı da bulunduğu iddia edilirken, okula ise Jandarma geldi. Saldırıyı yapanların gözaltına alındığı ifade edildi. Büyüyen olaylar sonucu Cumhuriyet Savcısı'nın da okula geldiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

28 Mayıs'ta YSK, İyi Parti'den Suvarlı Belediye Başkanı seçilen Mikail Ağır'ın adli sicil kaydındaki suçtan dolayı mazbatasının iptaline karar vermiş, Suvarlı Belde Belediye Meclisi'ndeki bazı üyeler istifa etmişti. Belediye başkanlığı makamının boşalması üzerine belediye başkanvekili seçmek üzere yapılan toplantıya 2 üyenin katıldığı, gerekli çoğunluğun sağlanamadığının bildirilmesi üzerine YSK, beldede başkanlık ve meclis üyeliği seçimlerinin yenilenmesini kararlaştırmıştı.