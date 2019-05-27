Suvarlı Belediye Meclis üyeleri istifa etti

Adıyaman
'ın Besni
İlçesine bağlı Suvarlı
Beldesi Belediyenin 9 meclis üyesinden 7'si istifa etti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Suvarlı Belde Belediye Başkanlığını İYİ Parti
adayı Mikail Ağır
kazandı. Seçim sonrasında AK Parti
Adayı Mehmet Korkmaz
, Mikail Ağır'ın seçilme yeterliliği olmadığı gerekçesiyle YSK'ya itirazda bulundu. YSK, Mikail Ağır'ın seçilme yeterliliği olmadığını ve meclis üyeleri arasında seçim yapılarak belediye başkanının belirlenmesine karar verdi.
YSK'nın bu kararının ardından 9 meclis üyesinden 7'si istifa etti. İYİ Parti'den seçilen 5 meclis üyesinden 4'ü, AK Parti'den seçilen 4 meclis üyesinden 3 meclis üyesi istifa etti. İYİ Parti'den Şeyh Mehmet Okutan, Vakas Yağmur, Ali Demir
, Hasan Korkmaz
, AK Parti'den Memet Korkmaz, Şeyho Yağmur, Mehmet Okutan istifa etti.
İstifanın ardından seçim kanununa göre, meclis üyelerinin istifa etmesi nedeniyle beldede seçimlerin yenileneceği öğrenildi. - ADIYAMAN
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Kaynak: İHA