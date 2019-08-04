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Suvarlı'da oy verme işlemi sona erdi

31 Mart yerel seçimlerinin yenilendiği Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle son buldu.

04.08.2019 17:25
Suvarlı'da oy verme işlemi sona erdi
31 Mart yerel seçimlerinin yenilendiği Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle son buldu. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yenilenen Suvarlı beldesi belediye başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Şehit Enes Sarıaslan İlkokulunda 2, Serap Gül Ortaokulunda 2, Şehit Selçuk Dost Lisesinde 3 sandık kurulurken, bin 866 seçmen oy kullanmak için sandığa gitti. Jandarma sabah saatlerinde çıkan tartışma nedeniyle, seçmenleri sınıflara tek tek aldı. Suvarlı beldesinde belediye başkanlığı için AK Parti'den Gülfer Ağır, Vatan Partisi'nden Gazi Sabancı, Bağımsız Türkiye Partisi'nden Mustafa Doğan yarışıyor. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından beldede sandık kurulları tarafından oy sayımına geçildi.
(Ahmet Arslantaş/İHA)

Adıyaman, Suvarlı, Güncel

Kaynak: İHA

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