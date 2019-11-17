Suveyş Kanalı'nın açılışının 150'nci yıl dönümü kutlandı

Suveyş Kanalı'nın açılışının 150'nci yıl dönümü Mısır'ın İsmailiye kentinde törenle kutlandı. Güncel Kaynak: AA
Suveyş Kanalı Kurumu internet sitesinin haberine göre, Suveyş Kanalı Kurumu Başkanı Usame Rabi, törende, Kanal'ın gemi trafiğine açılışından günümüze kadarki süreçle ilgili bilgi verdi.
Kanal'dan bu sürede 1 milyon 300 binden fazla geminin geçtiğini belirten Rabi, bu geçişlerden elde edilen toplam gelirlerin 135,6 milyar dolar civarında olduğunu ifade etti.
Rabi, Kanal'dan, son bir yıl içinde 6 milyar dolar gelir elde edildiğini, 2018'den bu yana ise 19 binden fazla geminin geçtiğini söyledi.
Kutlamaya Mısırlı yetkililerin yanı sıra ülkedeki yabancı misyon temsilcileri de katıldı.
- Suveyş Kanalı
Gemi geçişine 17 Kasım 1869'da açılan Kanal'ın yapımı 10 yıl sürdü. Kanal'ın yapımında 1 milyondan fazla Mısırlı çalıştı. Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan 193 kilometre uzunluğundaki Kanal, 220 metre genişlik ve 24 metre derinliğe sahip.