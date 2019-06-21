Survivor'da finale günler kala elenen isim belli oldu

30 Haziran'da final yapacak olan Survivor Türkiye Yunanistan'da hızlandırılmış elemeler başladı. Salı akşamı Yunan takımından Kyriakos adaya veda etmişti. Çarşamba ve Perşembe akşamları yayınlanan bölümlerde ise iki dokunulmazlık oyunu daha oynandı. Oyunu kaybeden siyah takımdan adaya veda eden isim Sude oldu.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor son bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununda skor 9-8 iken Katerina Dalaka ile Afroditi karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu bu kritik mücadelede geriden gelen Afroditi ayısını aldı ve skoru 10'a 8 yaparak, beyaz takıma ikinci dokunulmazlığı kazandıran isim oldu. Böylece beyaz takım bu hafta dokunulmazlığı kazandı.

SUDE VE EMRE ADAY OLDU

Bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden siyah takım iki eleme adayı çıkardı. İlk adayı Türk yarışmacılar, ikinci adayı Yunan yarışmacılar belirledi. Ada konseyinde siyah takımda yapılan oylamada eleme adayları Sude ve Emre oldu.

ELENDİĞİNİ ÖĞRENCİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Türkiye'de yapılan son toplu SMS oylamasının sonuçlarına göre Sude ve Emre arasından en az oyu alan yarışmacı açıklandı. Survivor'da bu hafta elenen isim Sude Burcu oldu. Suda elendiği açıklandıktan sonra gözyaşlarına boğuldu. Sude veda konuşmasında, "Buraya kadar gelmişken, elenince bir şey kaçırmış gibi hissettim. Finale kısa bir zaman kalmıştı. Burada çok güzel şeyler yaşadım. Çok büyüdüğümü hissettim, çok şey yaşadım. "Bu zamana kadar sadece takım için elimden geleni yaptım" ifadelerini kullandı.