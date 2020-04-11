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Suya düşen kediyi can simidi ve ağ ile kurtardı

Suya düşen kediyi can simidi ve ağ ile kurtardı Ağ ve can simidi yardımıyla su içerisinde çırpınan kedi kurtarıldı Eskişehir'de, Porsuk Çayı'na düşen kediyi güvenlik görevlileri can simidi ve ağla kurtardı.

11.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:05
Suya düşen kediyi can simidi ve ağ ile kurtardı
Ağ ve can simidi yardımıyla su içerisinde çırpınan kedi kurtarıldı
ESKİŞEHİR - Eskişehir 'de, Porsuk Çayı'na düşen kediyi güvenlik görevlileri can simidi ve ağla kurtardı.
Olay, Porsuk Bulvarı Adalar bölgesinde yaşandı. Öğle saatlerinde su kenarında inen bir kedi bilinmeyen bir nedenle Porsuk Çayına düştü. Bölgede görevli olan özel güvelik görevlileri, su içerisinde çırpınan kedinin seslerini duydu. Daha sonra ağ ve can simidini suya indiren ekipler, kediyi su kenarına çekti. Ardından ağ ve can simidi yardımıyla yukarı çıkarılan kedi, koşarak gözden kayboldu. Suya düşen kediyi can simidi ve ağ ile kurtardı

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Porsuk, 3. Sayfa
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