Suya ömrünü veren Sabri Dede hayata veda etti
Suya ömrünü veren Sabri Dede hayata veda etti Bursa'da, 100 yaşındaki sondaj ustası Sabri Yaşın hayatını kaybetti.
09.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:19
Suya ömrünü veren Sabri Dede hayata veda etti
BURSA - Bursa 'da, 100 yaşındaki sondaj ustası Sabri Yaşın hayatını kaybetti. Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesinde yaşayan ve sondajcılık yaptığı 80 yılda onlarca çırak yetiştiren Sabri Yaşın hayatını kaybetti. Hayatı boyunca insanlar temiz su içsin diye mesleğine devam eden Yaşın'nın bu zamana kadar yetiştirdiği çıraklar Bursa ve Çanakkale civarının en tanınmış sondaj ustaları oldu. Son yıllara kadar kendi atölyesinde çalışmaya devam eden Yaşın'ın cenazesi, bugün öğle vakti Küçükbalıklı Merkez Camiinde kılınacak namazın ardından Küçükbalıklı Mezarlığına defnedilecek.
BURSA - Bursa 'da, 100 yaşındaki sondaj ustası Sabri Yaşın hayatını kaybetti. Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesinde yaşayan ve sondajcılık yaptığı 80 yılda onlarca çırak yetiştiren Sabri Yaşın hayatını kaybetti. Hayatı boyunca insanlar temiz su içsin diye mesleğine devam eden Yaşın'nın bu zamana kadar yetiştirdiği çıraklar Bursa ve Çanakkale civarının en tanınmış sondaj ustaları oldu. Son yıllara kadar kendi atölyesinde çalışmaya devam eden Yaşın'ın cenazesi, bugün öğle vakti Küçükbalıklı Merkez Camiinde kılınacak namazın ardından Küçükbalıklı Mezarlığına defnedilecek.
Kaynak: İHA
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