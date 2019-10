Suyun az tüketilmesi ruh sağlığını olumsuz etkiliyor

Kış aylarında sağlığın korunması için beslenmede dikkat edilecekler konusunda bilgiler veren Kayseri Melikgazi Hastanesi Diyetisyeni Sümeyya Kılınç, "Soğuk havaların etkisiyle ihtiyaç duyulmayan ve unutulan besin sudur. Vücudun susuz kalması durumunda bilişsel ve ruhsal performans olumsuz etkilenir" dedi.Kış aylarında dengeli beslenmemenin vücut direncini düşürdüğünü ve hareketsizliğin getirdiği kilo alımlarıyla birlikte, hastalıklara karşı vitamini yüksek olan besinlerin bolca tüketilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Sümeyya Kılınç, "Sonbaharın gelmesiyle birlikte kış soğuklarını da hissetmeye başladığımız bu günlerde sağlığımızı korumak için yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Soğuk havalar bağışıklık sistemini zayıflatır, hastalıklara karşı direnci düşürür. Nitekim kış aylarında metabolizma yavaşlar, evde geçirilen vakit artar, fiziksel aktivite azalır ve fazla karbonhidrat, şeker içeren besinleri tüketme eğilimi artar. Bu nedenle, sağlığımızı korumak için neler yapabiliriz sorusu akıllara geliyor. İlk olarak sebze ve meyve tüketiminizi arttırmalısınız. Özellikle C vitamini açısından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler, turunçgiller, kivi, maydanoz, yeşilbiber gibi sebze ve meyveler günlük beslenmenizde mutlaka olmalıdır. Ayrıca bağışıklık işlevinin sürekliliği için gerekli olan A vitamini ıspanak, havuç gibi besinlerden karşılanmalıdır ve ara öğünlerde yüksek antioksidan ve E vitamini içeriğine sahip fındık, fıstık, ceviz, badem gibi sert kabuklu meyveler tüketilmelidir" dedi.Kılınç, kışın yeterince güneş ışığı görülmediği için D vitamini seviyesinin düştüğünü, sıvı tüketiminin azalmasıyla da bir çok problemin beraberinde geleceğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:"Kış aylarında güneş ışığından yeterince yararlanamadığımızdan vücudumuzda D vitamini seviyesi oldukça düşmektedir. Her gün 1 yumurta, 2 su bardağı süt ya da süt ürünleri, haftada 1-2 yağlı balık tüketilmesiyle bir miktar D vitamini gereksinmesi karşılanabilir. Ancak çok düşük seviyelerde ise D vitamini takviyesi alınması gerekmektedir. Balık sezonunun açılmasıyla birlikte omega-3 kaynağı olan en taze balıkların bulunduğu bu dönemde haftada 2 kez balık tüketilmelidir. Soğuk havaların etkisiyle ihtiyaç duyulmayan ve unutulan besin sudur. Vücudun susuz kalması durumunda bilişsel ve ruhsal performans olumsuz etkilenir. Yetersiz su baş ağrısına, konsantrasyon düşüklüğüne, metabolizmanın yavaşlamasına neden olmaktadır. Gün içerisinde en az 8-10 bardak su içilmelidir. Son olarak kış mevsiminin olmazsa olmazı bitki çayları hem içinizi ısıtacak hem de içeriğindeki yararlı besinler ile sizi hastalıklara karşı koruyacak. Ihlamur, kuşburnu, adaçayı, rezene, nane limon gibi çaylardan günde 1-2 fincan tüketilmelidir. Unutmayın bu sizin sağlığınız ve her şeyden değerli. Yeterli ve dengeli beslenerek sağlıklı bir ömür geçirmek sizin elinizde."(İHA)