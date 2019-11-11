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Topraksız marul üretimine başladı, hasat zamanını 60 gün kısalttı

Bursa'da kendi işini yapmak isteyen Mehmet Can Bulut, yaptığı araştırmalar sonucu topraksız marul yetiştirmeye karar verdi. Kurduğu sistem sayesinde 12 ay boyunca üretim yapan Bulut, tarlada 90 gün içinde üretilen marulu, suyun içinde 30 günde hasat ediyor. Marulların tanesi 2,50 TL'den satılıyor.

11.11.2019 11:09 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:19

'da bir müteşebbis, kurduğu serada toprak kullanmadan suyun içinde marul yetiştiriyor.

Uzun yıllar garson olarak farklı sektörlerde çalışan Mehmet Can Bulut (25), kendi işinin patronu olmaya karar verdi. Ne iş yapacağıyla alakalı uzun araştırmalar yapan genç adam, bir tarım fuarında gördüğü topraksız marul yetiştirme sistemini kurarak, suyun içinde marul yetiştirmeye başladı.

30 GÜNDE HASAT EDİLİYOR

Tarlada 1 dönüm alanda 8 bin kök 70 günde hasat edilirken, suyun içinde serada ise 700 metre kare alanda 12 bin kök marul 30 günde hasat ediliyor. Marullar fide halinde suyun içine ekilirken, suya sadece marulun ihtiyacı olan 12 çeşit element sıvı olarak ekleniyor. Bu mineralleri yeterli oranda alan marul 30 günde hasat ediliyor. Suyun içinde ekilen marulların tanesi 2 lira 50 kuruştan satılıyor.

"12 AY BOYUNCA ÜRETİM YAPIYORUZ"

Bu işe uzun araştırmalar sonucunda karar verdiğini ifade eden Mehmet Can Bulut, "Üretiğimiz marullar sağlıklı. Hepsi sıvı gübreyle yetişiyor. Bir çiftçinin tarlada 70 ila 90 günde ürettiği marulu biz suyun içinde 30 ile 35 gün arasında yetiştiriyoruz. Seramız 700 metrekare alana kurulu. İçinde 12 bin adet marul var, yani biz burada topraktakinden iki kat daha fazla mahsul alıyoruz. Biz suyun içine marulun ihtiyacı olan 12 çeşit elementi ilave ediyoruz. Ürün kısa sürede gelişiyor. Toprak bulaşığı ve böcek yok. Temiz ürünleri insanlar tercih ediyor. 12 ay boyunca üretim yapıyoruz" dedi.

Topraksız marul üretimine başladı, hasat zamanını 60 gün kısalttı

Mehmet Can, Bursa, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


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