Suzan Kardeş, Mini Bir Albüm Yapmayı Yeniden Düşünüyor

Suzan Kardeş, bu projenin hazırda durduğunu, şimdilik tüm hazırlıklarını Sezen Aksu'nun bu sene çıkaracağı albüm için yaptığını söyledi.

Aynı zamanda makyaj sanatçısı da olan Suzan Kardeş, en unutulmaz ve hayatına mühür olan çalışmanınHaluk Bilginer'ebir reklam filmi için yaptığı''Atatürk'' makyajı olduğunu söyledi. Setteki anısını ise şöyle anlattı

"Çok sevdiğim bir işti o benim için Haluk Bilginer gibi bir oyuncuya Atatürk makyajı yaparken çok gururlanmıştım. Bir banka reklamıydı. Haluk Bilginer için bir takım şeyler yapılmış ama son gün "Ne olur Suzan'ı çağırın dayanamıyorum ben artık" demiş.O gün gittim ve ertesi gün sete başladık. Yan tarafta da bir okul vardı, set bittiğinde Haluk Bilginer o makyajıylaokulun bayrak töreninde çocukların yanına gitti. Çocuklar şoka girdi, o da çok heyecanlıydı.''