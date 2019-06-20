20.06.2019 12:33
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Süzek Kanyonu ve Macera Parkuru teslim aşamasında

Süzek Kanyonu ve Macera Parkuru teslim aşamasında

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Uzun ve BAKKA Yetkilileri İDRB Başkanı Hakkı Yavuz, Proje İzleme Uzmanı Metin Yörük, İzleme Uzmanı Öznur Çapraz yapımına başlanan ve tamamlanmasına az bir zaman kalan Süzek Kanyonu ve Macera Parkurunun yapım çalışmalarını yerinde incelediler.

Zonguldak'ınGökçebeyilçesinde İlçe KaymakamıMehmet Ali Uzunve BAKKA Yetkilileri İDRB Başkanı Hakkı Yavuz, Proje İzleme Uzmanı Metin Yörük, İzleme Uzmanı Öznur Çapraz yapımına başlanan ve tamamlanmasına az bir zaman kalan Süzek Kanyonu ve Macera Parkurunun yapım çalışmalarını yerinde incelediler.

Proje koordinatörüKadir Çeliktarafından hazırlanan ve İlçe Özel İdare Müdürü İzzet Turpcu ve ekibi tarafından yapımı sürdürülen çalışmada son aşamaya gelindi. İlçe Kaymakamı Uzun ve BAKKA Yetkililerini bölgeyi gezdiren Gönüllü Rehber Asaf Adaşbay nezdinde yapılan kabul çalışmalarındaKöylere Hizmet Götürme BirliğiMüdürü İzzet Turpcu tarafından bilgilendirme çalışması yapıldı. Turpcu, projenin bitmediğini o sebepten dolayı piknik alanını ve parkuru kullanmaya başlayan vatandaşlara bu alanın kötü amaçlarla kullanmamaları gerektiğini, devlet malına zarar vermemeleri, bölgenin içkili yer bölgesi olmadığını Parkurda yürüyüşün kendi başlarına yapmamaları sadece piknik alanına bir km'lik uzaklıkta bulunan birinci şelaledeki alanda deneyimsiz yürüyüşçülerin yürüyebileceğini birinci şelaleden sonra rehbersiz ve donanımsız yürünemeyeceğinin vatandaşlar tarafından bilinmesi gerektiğini söyledi. Bölgenin turizmine fayda sağlayacak olan ve bir başlangıç olan bu proje akabinde diğer projeleri de getireceği belirtildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Mehmet Ali Uzun,Gökçebey,Zonguldak,Güncel

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