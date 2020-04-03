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Suzuki ABD'de yeni bir deniz motoru test merkezi kuruyor

Dünyanın önde gelen motor üreticilerinden Suzuki Motor Corporation, Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan kuruluşu Suzuki Motor of America Inc. (SMAI) bünyesinde yeni bir deniz motorları test merkezi oluşturacağını duyurdu.

03.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:44
Suzuki ABD'de yeni bir deniz motoru test merkezi kuruyor

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Panama City şehrinde Suzuki Marine Technical Center USA adıyla kurulacak yeni merkez, Suzuki'nin dıştan takma deniz motorları alanında pazara çıkacak olan ürünlerinin potansiyel müşterileri için daha verimli bir şekilde geliştirilmesine olanak tanıyacak. Suzuki ayrıca; ürettiği marin motorlarının bölgedeki payını daha da artırmak hedefiyle, ABD merkezli tekne üreticileriyle verimli işbirlikleri yapmak adına da yeni merkezinden yararlanacak.

Denizcilik sektörüne yönelik önemli çözümler geliştiren dünyanın önde gelen motor üreticilerinden Suzuki, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren şirketi Suzuki Motor of America Inc. (SMAI) bünyesinde yeni bir deniz motorları test merkezini devreye almaya hazırlanıyor. Suzuki'nin marin sektöründe önemli pay sahibi olduğu ABD'nin doğusunda kurulacak olan yeni merkez, "Suzuki Marine Technical Center USA" adıyla faaliyet gösterecek. Florida eyaletine bağlı Panama City şehrinde yer alacak olan tesis, Suzuki'nin dıştan takma deniz motorlarının, potansiyel müşterileri için daha verimli bir şekilde geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Tesisin; Suzuki'nin deniz motorlarının tasarım, geliştirilme ve test operasyonlarını gerçekleştiren Japonya'daki merkezi Marine Technical Center'ın ardından, bu alanda stratejik öneme sahip yeni bir üs haline getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca yeni tesis, Suzuki'nin bölgedeki marin pazar payının artmasına katkı sağlamak amacıyla, ABD merkezli tekne üreticileriyle daha etkin işbirliklerinin gerçekleşmesine de destek olacak.

Marin sektörünün kalbine Suzuki yatırımı!

1,7 milyar Japon Yeni değerindeki yatırımla hayata geçecek olan Suzuki Marine Technical Center, yaklaşık 20 dönümlük bir arazide kurularak tekne pazarının yoğun olduğu Meksika körfezini de kapsayan bir alanda Suzuki'nin etkinliğini daha da artıracak. Test merkezinin bağlı olduğu ve yüzde yüz Suzuki yatırımı olan Suzuki Motor of America ise, 66 milyon Dolarlık sermayesi ve yaklaşık 240 çalışanıyla Suzuki deniz motorları, motosiklet ve ATV araçların satış, servis, yedek parça ve aksesuar tedarikini gerçekleştiriyor.

Kaynak: Bültenler

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