Haberler » Otomobil » Suzuki'den ekim fırsatı

Suzuki'den ekim fırsatı

Ülkemizde Doğan Otomotiv Grubu çatısı altında temsil edilen Suzuki, Ekim ayında avantajlı faiz fırsatları ve nakit alım destekleri sunuyor.

24.10.2019 15:39Suzuki'den ekim fırsatı
Ülkemizde Doğan Otomotiv Grubu çatısı altında temsil edilen Suzuki, Ekim ayında avantajlı faiz fırsatları ve nakit alım destekleri sunuyor.



Swift'in otomatik şanzımanlı modelleri 109,500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında Swift modellerine özel; 40 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi oranı uygulanıyor. Suzuki Vitara ise 60 bin TL için 24 ay vadeli 0,49 faizli kredi fırsatı ile satılırken, nakit alımlarda hurda teşvikine ek olarak 7 bin TL kampanya indirimi sağlanıyor.


Suzuki, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Haberleri
15:39 Suzuki'den ekim fırsatı
13:39 Tesla'nın kapılarındaki gizli tehlike
11:39 "Türkiye'ye alternatif aramıyoruz"
13:39 Jaguar F-PACE'de 50 bin TL takas desteği
13:39 Dacia Duster'a yeni nesil benzinli motorlar
13:39 Mercedes-Benz Türk'e 2 Stevie Ödülü
13:39 AUTOBEST 2020'de finalistler açıklandı
24.10.2019 16:57:41