14 Aralık 2018, 19:14
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Suzuki Swift Yeni Nesliyle Türkiye'de!

Suzuki Swift Yeni Nesliyle Türkiye

Suzuki Swift yeni nesliyle Türkiye’de! Model lansman dönemine özel 90 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Japon üretici, markanın yeni DNA’sını taşıyan Siwift ile dikkat çekiyor.  Çift renkli karoser seçeneği ve dik bir şekilde yükselen A sütunuyla sportif bir görünüme sahip olan Swift, dinamik sürüş karakteri ve yüksek teknoloji donanımlarıyla ön plana çıkıyor. 1,2 litrelik 90...The post Suzuki Swift yeni nesliyle Türkiye’de! appeared first on Carmedya.

Suzuki Swift yeni nesliyle Türkiye'de! Model lansman dönemine özel 90 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



Japon üretici, markanın yeni DNA'sını taşıyan Siwift ile dikkat
çekiyor. Çift renkli karoser seçeneği ve
dik bir şekilde yükselen A sütunuyla sportif bir görünüme sahip olan Swift,
dinamik sürüş karakteri ve yüksek teknoloji donanımlarıyla ön plana çıkıyor. 1,2
litrelik 90 HP gücündeki Dualjet benzinli motoruyla yüksek verimlilik sunan
Swift, GL donanım seçeneği ve 5 ileri manuel vitesli şanzımanla lansman
dönemine özel 90 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. GLX donanım
seçeneği ve değişken oranlı tam otomatik CVT şanzımanla da yine lansmana özel
106 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Yeni Suzuki Swift'in tasarımı daha dinamik

Yeni Suzuki Swift, önceki nesillerinde olduğu gibi kendine
özgü tasarım özelliklerini korumaya devam ediyor. Modern hatlara sahip, yeni
Suzuki DNA'sını yansıtan ön tasarımda, LED farlar ve geniş hava girişleri ön
plana çıkıyor. Dik bir şekilde yükselen A sütunu ile kübik bir tasarıma sahip
olan Swift, yükselen omuz çizgisiyle sportif bir görünüm sergiliyor. C sütununa
gizlenen arka kapı açma kolu ile dinamik görünümü desteklenen Swift'in stop
grubunda da LED teknolojisi kullanılıyor.



CVT şanzıman sunuluyor

Yeni Swift'te, 1,2 litrelik 90 HP güç ve 120 Nm tork üreten,
4 silindirli benzinli motor görev alıyor. Bu motor, 5 ileri vitesli manuel
şanzıman ya da değişken oranlı CVT şanzımanla gücü ön aksa aktarıyor. 0'dan 100
km/s hıza 11,9 saniyede ulaşan (CVT'de 11,0 saniye) Swift, maksimum 180 km/s
hıza ulaşabiliyor. Manuel vitesli versiyon, 100 km'de ortalama 4,7 litrelik
yakıt tüketimiyle ekonomi vaat ediyor. Gelişmiş süspansiyon sistemiyle yüksek
tutunma kabiliyetine sahip olan Swift, değişken oranlı direksiyon sistemi
sayesinde özellikle virajlarda çok daha direkt yönlendirmeye olanak tanıyor.



Modern iç mekan

Yeni Swift'in iç mekanını domine eden modern tasarımlı
kokpitte, 9 inç büyüklüğündeki dokunmatik multi medya ekibi ön plana çıkıyor ve
USB, AUX ile Bluetooth bağlantısına da imkan tanıyor. Gösterge tablosunun
ortasında konumlandırılan 4,2 inçlik TFT renkli yol bilgisayarı üzerinden
otomobille ilgili birçok veriye erişilebiliyor. İrili ufaklı eşya gözleri ve
geniş yaşam alanıyla şehir hayatını kolaylaştıran Swift'in 242 litrelik bagaj
hacmi, koltuklar katlandığında 556 litreye kadar ulaşıyor.

Güvenlik ön planda

Yeni Swift'in zengin donanım listesi, rakiplerine karşı
büyük üstünlük sağlıyor. Swift'te ABS, EBD, ESP, BAS, yokuş kalkış desteği,
sürücü, yolcu, yan ve perde hava yastıkları, lastik basınç uyarı sensörü
güvenlik donanımları arasındaki yerini alıyor. Anahtarsız çalıştırma sistemi,
otomatik iklimlendirmeli klima, hız sabitleyici, 4,2 inç renkli yol
bilgisayarı, 9 inçlik dokunmatik multi medya ekranı, navigasyon, USB, AUX ve
Bluetooth bağlantısı, 4 hoparlör+2 tweeter müzik sistemi, elektrikli ön ve arka
camlar, otomatik yanan LED farlar, LED gündüz farları ve 16 inç alaşımlı
jantlar GLX donanımında standart olarak sunuluyor.

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