Suzuki Swift
yeni nesliyle Türkiye
'de! Model lansman dönemine özel 90 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Japon
üretici, markanın yeni DNA'sını taşıyan Siwift ile dikkatçekiyor. Çift renkli karoser seçeneği vedik bir şekilde yükselen A sütunuyla sportif bir görünüme sahip olan Swift,dinamik sürüş karakteri ve yüksek teknoloji donanımlarıyla ön plana çıkıyor. 1,2litrelik 90 HP
gücündeki Dualjet benzinli motoruyla yüksek verimlilik sunanSwift, GL donanım seçeneği ve 5 ileri manuel vitesli şanzımanla lansmandönemine özel 90 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. GLX donanımseçeneği ve değişken oranlı tam otomatik CVT şanzımanla da yine lansmana özel106 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.
Yeni Suzuki Swift'in tasarımı daha dinamik
Yeni Suzuki Swift, önceki nesillerinde olduğu gibi kendineözgü tasarım özelliklerini korumaya devam ediyor. Modern hatlara sahip, yeniSuzuki DNA'sını yansıtan ön tasarımda, LED farlar ve geniş hava girişleri önplana çıkıyor. Dik bir şekilde yükselen A sütunu ile kübik bir tasarıma sahipolan Swift, yükselen omuz çizgisiyle sportif bir görünüm sergiliyor. C sütununagizlenen arka kapı açma kolu ile dinamik görünümü desteklenen Swift'in stopgrubunda da LED teknolojisi kullanılıyor.
CVT şanzıman sunuluyor
Yeni Swift'te, 1,2 litrelik 90 HP güç ve 120 Nm tork üreten,4 silindirli benzinli motor görev alıyor. Bu motor, 5 ileri vitesli manuelşanzıman ya da değişken oranlı CVT şanzımanla gücü ön aksa aktarıyor. 0'dan 100km/s hıza 11,9 saniyede ulaşan (CVT'de 11,0 saniye) Swift, maksimum 180 km/shıza ulaşabiliyor. Manuel vitesli versiyon, 100 km'de ortalama 4,7 litrelikyakıt tüketimiyle ekonomi vaat ediyor. Gelişmiş süspansiyon sistemiyle yüksektutunma kabiliyetine sahip olan Swift, değişken oranlı direksiyon sistemisayesinde özellikle virajlarda çok daha direkt yönlendirmeye olanak tanıyor.
Modern iç mekan
Yeni Swift'in iç mekanını domine eden modern tasarımlıkokpitte, 9 inç büyüklüğündeki dokunmatik multi medya ekibi ön plana çıkıyor veUSB, AUX ile Bluetooth bağlantısına da imkan tanıyor. Gösterge tablosununortasında konumlandırılan 4,2 inçlik TFT renkli yol bilgisayarı üzerindenotomobille ilgili birçok veriye erişilebiliyor. İrili ufaklı eşya gözleri vegeniş yaşam alanıyla şehir hayatını kolaylaştıran Swift'in 242 litrelik bagajhacmi, koltuklar katlandığında 556 litreye kadar ulaşıyor.
Güvenlik ön planda
Yeni Swift'in zengin donanım listesi, rakiplerine karşıbüyük üstünlük sağlıyor. Swift'te ABS, EBD, ESP, BAS, yokuş kalkış desteği,sürücü, yolcu, yan ve perde hava yastıkları, lastik basınç uyarı sensörügüvenlik donanımları arasındaki yerini alıyor. Anahtarsız çalıştırma sistemi,otomatik iklimlendirmeli klima, hız sabitleyici, 4,2 inç renkli yolbilgisayarı, 9 inçlik dokunmatik multi medya ekranı, navigasyon, USB, AUX veBluetooth bağlantısı, 4 hoparlör+2 tweeter müzik sistemi, elektrikli ön ve arkacamlar, otomatik yanan LED farlar, LED gündüz farları ve 16 inç alaşımlıjantlar GLX donanımında standart olarak sunuluyor.
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Türkiye,Suzuki,Swift
14 Aralık 2018 Cuma 19:14