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Suzuki Vitara yenilendi

Suzuki Vitara'nın yenilenen modeliyle Türkiye'de satışa sunuldu.

30.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:33Suzuki Vitara yenilendi
Vitara'nın yenilenen modeliyle 'de satışa sunuldu. Yeni tasarımıyla daha çekici bir görünüme kavuşan model, yenilenen krom görünümlü ön ızgara ve ön tampon, LED farlar ve parlak alaşımlı 17 inç jantlar dikkat çekti.

Suzuki'nin geçtiğimiz yıl 30'uncu yılını kutlayan SUV modeli Vitara, yenilenen modeliyle Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni Vitara; güncellenen tasarımı, 140 HP'lik Boosterjet turbo motoru, 6 ileri tam otomatik şanzımanı, ALLGRIP 4WD dört tekerlekten çekiş sistemi, ileri güvenlik teknolojileri ve zengin kişiselleştirme seçeneklerine sahip.

Yapılan bilgilendirmede; yeni Vitara'da; yeni tasarım krom görünümlü ön ızgara ve parlak alaşım yeni 17 inç jantlar daha modern bir görünüm ortaya koydu. Daha önceden Vitara-S versiyonlarında sunulmayan panoramik sunroof ise artık tüm GLX Premium versiyonlarında mevcut. Ürün gamında da çift renk seçenekli güneş sarısı ve buz mavisi olmak üzere tamamen iki yeni renk daha yer alıyor.

İç mekan

Yeni Suzuki Vitara'da hız sabitleme sisteminin entegre edildiği direksiyon simidi konfor artırırken; adaptif hız sabitleme sistemi (ACC), geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri ve arka çapraz trafik uyarısı, 7 adet hava yastığı ve elektronik dengeleme programı (ESP) da araç hakimiyetini sağlayan özellikler olarak görüldü. Geniş bagaj açıklığı ise yolcu koltukları katlandığında 710 litreye ulaşan geniş yükleme hacmi dikkat çekti.

Yeni Boosterjet motor

Yeni direkt enjeksiyonlu, turbo beslemeli ve düşük emisyon salınım değeri sunan Boosterjet motoru aracın önemli artıları arasında yer alırken, tüm yeni Vitara versiyonlarında yer alan 140 HP'lik Boosterjet, bünyesindeki ara soğutuculu turbo şarj sayesinde basınçlı havayı silindirlere göndererek düşük devir aralıklarında, hatta 2500 d/d'da dahi torkun maksimum seviyeye çıkmasına olanak tanıyor.

Ayrıca yeni Vitara'da; çift sensörlü fren destek sistemi (DSBS), kör nokta uyarı sistemi (BSM), trafik işareti tanımlama sistemi (TSR), şerit takip ihlal ve uyarı sistemi gibi güvenli sürüş desteklerinin de bulunduğu belirtildi. - İSTANBUL

Türkiye, Suzuki, HP, Ekonomi

Kaynak: İHA

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