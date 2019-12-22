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Sveti Georgi Kilisesi'nde Noel Ayini düzenlendi

Edirne'deki Bulgar Ortodoks kilisesi Sveti Georgi'de Noel ayini düzenlendi.

22.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:16
'deki Bulgar Ortodoks kilisesi Sveti Georgi'de ayini düzenlendi.
Kıyık semtinde bulunan Sveti Georgi Kilisesi'nde yapılan ayine Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev, Bulgaristan, Yunanistan ve Edirne'den Ortodokslar katıldı.
Yunanistan'dan ve Bulgaristan'dan gelen metropolitler tarafından yönetilen ayinde, İncil'den Hazreti İsa'yı anlatan ilahi ve dualar okunurken, katılımcılar mum yakarak dua etti.
Ayin, duanın ardından Hristiyanlar tarafından kutsal sayılan, okunmuş ekmeğin dağıtılmasıyla sona erdi.
Sveti Georgi Kilisesi Rahibi Aleksandır Çıkırık, İsa peygamberin doğuşunu kutlamak için bir araya geldiklerini belitti.
Ayine Yunanistan, Bulgaristan ve Edirne'de yaşayan Hristiyanların katılım gösterdiğini ifade eden Çıkırık, "Çok güzel oldu, bir mozaik gibi. İnşallah İsa peygamber de bize yardım eder, barış ve huzur içinde yaşarız. Bizler İsa'nın doğumuna dua ettik, barış ve huzur ve mutluluk diledik" dedi.
Sveti Georgi Kilisesi'nde Noel Ayini düzenlendi

Edirne, Noel, Güncel

Kaynak: AA


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