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Svitolina, ABD Açık'ta yarı finalde

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda, tek kadınlarda Ukraynalı Elina Svitolina yarı finale çıktı.

03.09.2019 22:52 Svitolina, ABD Açık'ta yarı finalde
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda, tek kadınlarda Ukraynalı Elina Svitolina yarı finale çıktı.
ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında 5 numaralı seri başı Svitolina, çeyrek final müsabakasında 16 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta ile karşılaştı.
Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Svitolina, bir saat 40 dakikalık mücadelenin ardından 6-4'lük setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek yarı finale çıkan ilk isim oldu.
Svitolina yarı finalde, Serena Williams ile Qiang Wang karşılaşmasının galibi ile eşleşecek.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Tenis, Spor

Kaynak: AA

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