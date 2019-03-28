Swap Faizlerinin Artmasıyla Negati

Swap faizlerinin artmasıyla negatif etkilenen endeks -%5,67 kayıpla 91.855 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Banka endeksi yüzde -%7,62, sanayi endeksinde ise -%4,29 düşüş gerçekleşti. Satıcılı seyrin devam etmesi durumunda 90.000 psikolojik desteği test edilebilir. Yerel seçim öncesi endeks de sert satışlar görülürken, 10 yıllık tahvil faizi 18,21 seviyesine yükseldi.

USRTRY…TL'deki Değerlenme Sınırlı Kaldı… TL'deki sert değer kayıpları ile yabancı bankaların TL elde etmek için kullandığı Londra swap piyasalarında gecelik vadede TL faizi yüzde 1300'ü aştı. Swap faizlerinin yükselişiyle 5.30 seviyesine gerileyen ancak kalıcı olamayan USDTRY paritesi 5.44 seviyesinden işlem görmektedir. Bugün ABD tarafında bir öncekine göre düşüş beklentisi olan 4.Çeyrek GSYİH verisi açıklanacak. Kurda Dolar lehine fiyatlanmaların yaşanması durumunda 5.51 direnç seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5.39 desteğinin altında 5.30 destek seviyesi takip edilecektir.

EURTRY… TL'deki Volatilite İle Fiyatlanıyor… TCMB'nin TL'deki değer kaybını sınırlandırmak amacıyla aldığı önlemler ve swap faizlerinin yükselmesiyle 6.00 seviyesine gerileyen paritenin aşağı yönlü hareketleri sınırlı kaldı. Euro Dolar karşısında kısmi değer kayıpları yaşasa da TL'deki volatilite ile parite yukarı yönlü seyrine 6.22 seviyesinden devam etmekte.

EURUSD…Brexit Belirsizliğini Koruyor… Dün İngiliz Parlamentosunda daha yumuşak Brexit seçenekleri ve ikinci bir referandumun oylaması çoğunluk desteği göremedi. Brexit anlaşmasına destek isteyen May'in anlaşmanın parlamentodan geçmesi durumunda istifa etmeyi vaat etmişti. Daha önce iki kez reddedilen anlaşmalı Brexit'in yarın tekrar parlamentoya sunulması bekleniyor. Sabah itibariyle 1.12 seviyesinden işlem gören paritede aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.11 destek seviyesi takip edilebilir.

XAUUSD…ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Ön Planda… Küresel büyümeye yönelik endişelerin azalması ve ABD–Çin ticaret anlaşmalarının gündeme gelmesiyle 1316 seviyesinin altına sarkan Ons altın sabah itibari ile 1311 seviyesinden işlem görmektedir. ABD ve Çin yetkilileri ticaret anlaşmasında yol kat etmek için ilk görüşmelerini Cuma günü gerçekleştirecekler. Altında talebin öncüsü olan Çin'i göz önünde bulundurduğumuzda tarafların ticaret anlaşmasına yönelik ılımlı açıklamaları pariteyi yukarı yönlü hareketlendirebilir.

GLDGR… 229 Seviyesinden İşlem Görmekte… 226-229 bandında hareket eden gram altın TL'deki yüksek volatilite ve Ons altının aşağı yönlü seyri ile sabah saatlerinde 229 seviyesinden işlem görmektedir. Paritenin yukarı yönlü hareketlerine devam edebilmesi için 228 seviyesinin üzerinde tutunabilmesi gerekmektedir.

BRENT…Varil Başına 67 Seviyesinden Fiyatlanıyor… Rusya ve OPEC üyesi ülkelerin üretim kısıntısı taahhüdünü tekrar teyit etmesi ile birlikte brent petrolün varil fiyatı günün ikinci yarısında 67.96 seviyesine yükseldi. Dün açıklanan ABD ham petrol stokları ise haftalık bazda 2,800 milyon varile yükseldi. Beklenti -1,100 milyon varil azalış yönündeydi. Küresel büyümeye ilişkin endişelerin yukarı yönlü hareketleri sınırladığını ancak piyasalardaki endişelerin azalmasıyla bant hareketini 67-68 bandına taşıyabileceğini söyleyebiliriz.

S&P500…ABD GSYİH Verisi Açıklanacak… ABD cari işlemler açığı 130 milyar Dolar beklentiye karşın %6.2 artışla 134.4 milyar dolara yükseldi. 4. çeyrek cari açığındaki yükselişle 3. çeyrek cari açık verisi 124,8 milyar dolardan 126,6 milyar dolara revize edildi. Cari açıktaki artışa karşın Ocak ayı dış ticaret verisindeki gerilemenin etkisiyle endeks primli seyrine devam etmekte. ABD – Çin ticaret anlaşmasının yeniden ön plana çıkarak görüşme için ilk adımların atılmasının piyasaların pozitif seyrine katkı sağladığını söyleyebiliriz. Bugün ABD tarafında açıklanacak 4.Çeyrek GSYİH verisi büyüme endişelerinin yaşandığı küresel piyasalar tarafından takip edilecektir. Bir öncekine göre %2,4 düşüş beklentisi olan GSYİH verisinin beklentilerin altında artış göstermesi piyasaları aşağı yönlü baskılayabilir.

Kaynak: Bültenler