Türk Lirası Londra Swap Piyasasında Rekor Kırıyor!

Yabancı bankaların Türk Lirası elde etmek için yabancı bankaların kullandığı Londra swap piyasasında, Türk bankalarının yasal dayanaklarının fazlasıyla altında TL likiditesi sağlamak istemesi sonucunda Türk Lirası'nın faizinin artışa geçtiği biliniyor.

BDDK'NIN ALDIĞI KARAR TL MALİYETİNİ ARTTIRDI

Reuters haber ajansına konuşan Türk üç kaynağa göre, bankaların Londra piyasasına swap işlemleri için verilen TL likiditesinin en azından seçimlere kadar aynı seviyede tutulacağı öğrenildi. BDDK'nın geçen yıl aldığı swap kararı ve Türk bankalarının bu yaklaşımı, piyasadaki likiditeyi azaltarak TL'nin maliyetini yükseltti. Bloomberg haber ajansı ise, Türk Lirası pozisyonlarıyla ilgili işlem yapmak isteyen yabancı fonların karşı taraf bulamaması faizlerin yükselmesine neden oldu.

BDDK: BU DEĞERLENDİRMELER DOĞRU DEĞİLDİR

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Reuters'e açıklama yaparak iddiaları reddetti. Açıklamaya göre: "Bu değerlendirmeler doğru değildir ve gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye'deki bankalar kendi aralarında ve uluslararası ilişkilerinde bankacılık düzenlemelerine, teammüllere ve ticari esaslara ve sözleşmelere uygun davranmaktadırlar. TL'nin değer kaybetmesine neden olabilecek bu tür spekülatif bir yaklaşıma, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gerekli duruş gösterilmiştir. Alınan önlemler TL'nin değersizleştirilmesi çabalarını bertaraf etmiş, TL'nin güçlü ve istikrarlı bir para olduğunun anlaşılmasına katkı sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

SWAP NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na göre Swap, "İki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir. Örneğin on yıllık sabit faizli borca sahip bir firma ile benzer ancak dalgalı faizli borca sahip bir firma birbirlerinin yükümlülüklerini değiştirebilir. Swap işlemleriyle, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanır.''